Torneio em Manaus reúne Flamengo, Vasco e São Paulo em janeiro

Flamengo, Vasco e São Paulo se enfrentarão em um triangular entre os dias 21 e 25 de janeiro do ano que vem. O torneio amistoso será disputado na Arena Amazônia, em Manaus, uma semana antes do início dos campeonatos estaduais, que têm a primeira rodada marcada para 1.º de fevereiro.

O confronto entre Flamengo e Vasco ocorrerá no dia 21, quarta-feira, às 22h, com transmissão do SporTV. Dois dias depois, o time vascaíno mede forças com o São Paulo, no mesmo horário. No domingo, às 17h, a equipe de Muricy Ramalho enfrenta o Flamengo de Vanderlei Luxemburgo.

"É importante para todos os participantes. Os jogos de qualidade são mais técnicos, são testes mais fortes, que mostram a verdade sobre seu time", afirmou o técnico são-paulino.

Segundo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, o local escolhido para as partidas pode ajudar o time rubro-negro. ""Manaus é uma das cidades com grande proporção de flamenguistas. É impressionante como tem rubro-negros na cidade, sempre que fui lá fiquei emocionado com a quantidade de camisas do Flamengo que vi na rua", disse.

Já Eurico Miranda, recém-eleito no Vasco, ressalta a importância do teste às vésperas do pontapé inicial do Campeonato Carioca. "Teremos um time remodelado, mas a gente espera uma boa performance da equipe no ano que vem. O torneio vai servir para que se faça a devida avaliação das equipes para o ano, posso garantir que o Vasco vai com o que tem de melhor", afirmou.

A participação do Vasco em 2014 ficou abaixo do esperado. O time ficou com o vice estadual e acabou eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, nas oitavas de final. Na Série B, conseguiu voltar à elite do Brasileirão ao terminar a competição atrás de Joinville e Ponte Preta. O São Paulo também não conquistou títulos.

No Paulistão, caiu nas quartas de final, diante do Penapolense. Na Copa do Brasil, o time acabou eliminado pelo Bragantino, na fase anterior às oitavas de final. A equipe paulista conseguiu uma das vagas diretas à Libertadores ao ficar na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o São Paulo caiu na semifinal, contra o Atlético Nacional.

O Flamengo, por sua vez, sagrou-se campeão carioca ao bater o Vasco. No Brasileirão, fez uma campanha média, terminando na 10.ªº colocação. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado pelo Atlético-MG, na disputa por uma vaga na final.