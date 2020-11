Toró machuca joelho e não vai enfrentar o Fortaleza, neste sábado, no Castelão

Com a intenção de poupar alguns jogadores diante do Fortaleza, neste sábado, na capital cearense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz perdeu uma opção, neste sexta-feira, com a contusão do atacante Toró, durante treino realizado nas Laranjeiras, no Rio.

Toró retornou para São Paulo, onde irá iniciar tratamento no joelho direito, enquanto a delegação são-paulina seguiu para Fortaleza. O time ficou no Rio, após a vitória de quarta-feira diante do Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Como o treino é fechado, não se pôde saber quais alterações Diniz fará na equipe para o jogo de volta contra o adversário rubro-negro. Mas é certo que alguns atletas terão um descanso antes do jogo decisivo de quarta-feira, no Morumbi.

Uma possível escalação do São Paulo para começar o jogo deste sábado: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa (Rodrigo Freitas) e Léo (Reinaldo); Hernanes (Rodrigo Nestor), Daniel Alves e Gabriel Sara; Vitor Bueno (Luciano), Pablo e Brenner.