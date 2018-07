Toró treina no lugar de Richarlyson no Atlético-MG O volante Toró deve ser a novidade do Atlético-MG para a partida diante do Santos, neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro. O jogador treinou como titular no coletivo desta quinta-feira e deve substituir Richarlyson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no confronto válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.