Toró vê São Paulo forte na briga pelo título: 'Time competitivo'

O atacante Toró valorizou o início do São Paulo no Brasileirão. Após quatro rodadas, a equipe tricolor soma dez pontos e ocupa o terceiro lugar porque tem saldo de gols menor que os dos rivais Santos e Palmeiras.

"É importante lutar pela liderança desde o início do Brasileiro. O São Paulo tem que brigar pelas primeiras colocações sempre, e temos construído um time forte e competitivo para jogar de igual para igual contra qualquer adversário", disse Toró.

Aos 19 anos, Toró assumiu a titularidade do São Paulo depois de ter feito seu primeiro jogo na estreia da equipe no Brasileirão, diante do Botafogo. Ele iniciou as partidas contra Goiás, Flamengo e Fortaleza.

O elenco do São Paulo volta a treinar na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Após chegar de Fortaleza na segunda, o grupo ganhou folga na terça.

O jogo entre São Paulo e Bahia será realizado no domingo, às 11h, no Morumbi.