Toró volta a treinar e pode ser titular no São Paulo contra o Grêmio

O atacante Toró voltou a treinar com o elenco do São Paulo nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Ele foi desfalque nos últimos três jogos, mas está recuperado de um pequeno estiramento muscular na coxa esquerda e pode até ser titular da equipe na partida contra o Grêmio, neste sábado, no Morumbi.

Toró disputa uma vaga no ataque com Vitor Bueno, já que Raniel terá de cumprir suspensão por causa da expulsão no confronto com o Vasco. A imprensa não pôde acompanhar a parte tática do treino desta quarta-feira, assim como acontecerá na quinta e na sexta.

Uma provável escalação do São Paulo para a partida tem: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Everton e Toró (Vitor Bueno).

Pablo seria o substituto natural de Raniel, mas ainda recupera-se de uma lesão ligamentar no tornozelo direito sofrida no dia 13 de julho. Nesta quarta, ele fez trabalhos de transição física e foi para a parte interna do CT da Barra Funda quando a atividade do restante do elenco começou.

Alexandre Pato nem sequer foi a campo e também não deve ter condições de enfrentar o Grêmio. O atacante sofreu um edema muscular na coxa esquerda durante o clássico contra o Santos, em 10 de agosto. O problema afetou o nervo ciático, e o jogador ainda se queixa de dores.

O departamento médico do São Paulo ainda conta com o atacante Rojas, que passou por nova cirurgia no joelho e só deve voltar em 2020, além do meia Hernanes, que sofreu uma grave lesão no músculo adutor na coxa esquerda no clássico contra o Santos e não tem previsão de retorno.