Toronto FC confirma contratação do goleiro Julio Cesar

TORONTO - O Toronto FC oficializou nesta sexta-feira a contratação do goleiro Julio Cesar, que foi emprestado pelo Queen''s Park Rangers, da Inglaterra. O clube canadense, que disputa a Major League Soccer, nos Estados Unidos, onde o brasileiro terá a chance de mostrar serviço antes de defender a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo de 2014. Embora já tenha tido a sua presença no Mundial confirmada por antecipação, em sinal da confiança que tem no futebol do goleiro, Felipão avisou na última terça-feira que o atleta ainda não tem assegurada a condição de titular do gol do Brasil.

O treinador falou sobre o assunto no mesmo dia em que chamou Julio Cesar para o amistoso contra a África do Sul, no próximo dia 5 de março, em Johannesburgo, palco do último jogo da seleção brasileira antes da convocação para a Copa, marcada para 7 de maio. Julio Cesar precisou passar por uma cirurgia no dedo médio da mão esquerda em setembro do ano passado, após sofrer uma fratura em treino do Queen''s Park Rangers, e com isso teve a sua continuidade no time que hoje ocupa a segunda divisão do Campeonato Inglês atrapalhada.

Porém, ele voltou a defender a seleção brasileira ainda no ano passado, em novembro, nos amistosos contra Honduras e Chile. O goleiro será apresentado oficialmente como reforço já nesta sexta e espera poder realizar uma boa sequência de jogos até a Copa, após perder o posto de titular para Robert Green no Queen''s Park Rangers. Com isso, ele disputou apenas uma partida pela equipe inglesa nesta temporada europeia, e amargou uma goleada de 4 a 0 para o Everton, em janeiro, pela Copa da Inglaterra.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Campeão da Copa das Confederações pelo Brasil em 2009 e 2013 e titular da seleção na Copa de 2010, Julio Cesar é mais um jogador badalado a vestir a camisa do Toronto FC, que recentemente acertou a contratação do atacante Jermain Defoe junto ao Tottenham e anunciou como reforço Michael Bradley, jogador da seleção norte-americana que defendia a Roma.