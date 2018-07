Torosidis diz que Grécia joga para levar orgulho ao país Se dentro de campo a seleção da Grécia faz bonito e conquistou uma heroica classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, mesmo sendo a grande surpresa do grupo, o mesmo não se pode dizer sobre a situação econômica do país, que desde 2008 vive uma grande crise financeira. Por isso, os jogadores se sentem na obrigação de lutarem por bons resultados para conseguirem dar um motivo para os compatriotas sorrirem.