Torosidis volta a treinar e reforça Grécia na Copa

A Federação Grega de Futebol informou que o defensor Vassilis Torosidis, jogador de 24 anos que também pode ser utilizado no meio-de-campo, está recuperado de uma contusão no tornozelo esquerdo. Assim, ele poderá disputar a Copa do Mundo da África do Sul.

A confirmação ocorreu nesta sexta-feira, após Torosidis treinar normalmente com o restante da seleção grega, em Bad Ragaz, na Suíça, e não sentir qualquer incômodo no tornozelo. No começo de junho, a Grécia divulgará a lista definitiva para o Mundial.

Depois de empatar amistoso com a Coreia do Norte no início da semana, por 2 a 2, a Grécia enfrenta o Paraguai na próxima quarta-feira. A seleção grega está no Grupo B da Copa, ao lado de Argentina, Nigéria e Coreia do Sul.