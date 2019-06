Torreira compara Peru com Japão: 'Vai ser uma partida complicada para o Uruguai'

O fato de a seleção do Peru ter sido goleada por 5 a 0 pelo Brasil, no último sábado, em São Paulo, na terceira e última rodada da primeira fase da Copa América, não leva o meio-campista Torreira a pensar que o Uruguai terá facilidades no duelo pelas quartas de final, neste sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

"O jogo vai ser muito complicado, super difícil. O Japão vinha de goleada para o Chile, por 4 a 0, e tivemos muitas dificuldades. Por duas vezes estivemos atrás no placar e tivemos de lutar muito para conseguir o empate. Foi um duelo intenso. Eles vão fazer uma partida totalmente diferente", disse o jogador, que está recuperado de uma infecção estomacal, após perder três quilos.

Torreira espera retornar ao time titular, após ficar de fora na vitória por 1 a 0 sobre o Chile, na última segunda-feira, no Rio de Janeiro. "Já estou treinando com normalidade e me sinto melhor. Foram dias bastante complicados. Dois dias de cama, muita febre, dores de cabeça e vômitos, mas acredito que estarei pronto para sábado", afirmou o jogador, que atuou em parte do segundo tempo na goleada sobre o Equador e o jogo todo frente ao Japão.

O atleta do Arsenal, da Inglaterra, admitiu ter ficado muito ansioso ao ver o jogo contra o Chile pela televisão. "É difícil ficar de fora, mas me impressionou a atuação de Valverde e Bentancur, que demonstraram bom entrosamento e fizeram uma boa marcação".

Torreira também aproveitou para agradecer aos torcedores o apoio durante os jogos. "Ver os estádios repletos de uruguaios nos dá uma carga muito positiva. Sabemos da dificuldade que é estar aqui. Esse apoio é muito importante", comentou.

O vencedor do duelo Uruguai x Peru vai enfrentar o ganhador do confronto entre Colômbia x Chile, no dia 3 de julho, uma quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na semifinal.