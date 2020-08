Torrent chega ao Rio e prevê trabalho longo no Flamengo: 'Quero ficar por 4 ou 5 anos'

O novo técnico do Flamengo já está no Rio de Janeiro. Com cerca de 30 torcedores presentes no saguão, o espanhol Domènec Torrent desembarcou no fim da madrugada desta segunda-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e será apresentado de forma oficial no início da tarde no CT Ninho do Urubu, na zona oeste da cidade, onde terá o primeiro contato com os jogadores. Em sua chegada, o ex-auxiliar de Pep Guardiola projetou um longo trabalho no clube.

"O mais importante agora é respeitar o trabalho de Jorge Jesus porque é um time ganhador. Pouco a pouco, mudar as coisas. A intenção é ficar no Brasil por muitos anos. Se o clube estiver feliz comigo, e eu com o clube, quero ficar três, quatro, cinco anos. Porque isso quer dizer que vencemos e o clube está feliz comigo", disse o treinador, que assinou com o Flamengo até dezembro de 2021, em entrevista à FlaTV, o canal oficial do time rubro-negro no YouTube.

Leia Também Precauções contra o coronavírus farão Campeonato Brasileiro ser diferente

Ex-treinador do New York City, clube que disputa a MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos, Domènec Torrent desembarcou por volta das 5h40 (de Brasília) no Rio de Janeiro. Com ele, vindos de Lisboa, chegaram Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, e Bruno Spindel, diretor-executivo, além de dois membros de sua comissão técnica: Jordi Guerrero, auxiliar-técnico, e Jordi Gris, analista de desempenho. Julian Jimenez, preparador físico, deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira, pois necessita de documentação obrigatória para entrar no país durante a pandemia.

Para Entender Brasileirão 2020: onde assistir, premiação, times, calendário e muito mais Campeonato será finalizado apenas em fevereiro de 2021, em razão do atraso no início da competição, por causa do novo coronavírus

Logo depois da apresentação oficial, Domènec Torrent vai ao campo do CT Ninho do Urubu para comandar o primeiro treinamento com o elenco. Antes das atividades, no entanto, está previsto um rápido bate-papo entre o novo técnico e o plantel para que todos possam se conhecer e já se ambientar.

O Flamengo começa nesta segunda-feira a última semana antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que será no domingo contra o Atlético-MG, no estádio do Maracanã, no Rio. O time tenta o bi do Nacional. O Flamengo não perdeu nenhum jogador com a saída de Jesus.