Torres chega ao Milan e diz que ajudará a reerguer time

Acostumado às glórias e títulos de uma das equipes mais vencedoras do futebol italiano, o torcedor do Milan sofreu muito na temporada passada. A oitava colocação no campeonato nacional deixou o clube fora de qualquer competição europeia. Para este ano, a ordem é se reerguer, e uma nova peça do elenco quer ser um dos responsáveis neste processo. Trata-se de Fernando Torres, apresentado neste sábado como reforço.

"É uma honra e um privilégio vestir esta camisa. Eu quero levar o Milan de volta à Liga dos Campeões e talvez ficar por muitos anos. Eu quero fazer os torcedores felizes. Mal posso esperar para começar a temporada. Estou feliz por começar um novo estágio na carreira, empolgado com as boas-vindas da torcida e realmente quero começar os treinos e os jogos", declarou.

Torres foi contratado junto ao Chelsea na última sexta-feira por dois anos de empréstimo. O jogador, no entanto, está longe de ser aquele que encantou a Europa com o futebol apresentado no Atlético de Madrid e no Liverpool. Por isso, o técnico Filippo Inzaghi sabe: o Milan também terá que ajudar a reerguer Fernando Torres.

"Eu falei com o Torres, mesmo que ele ainda esteja para completar seus exames médicos", revelou o treinador. "Eu compreendi que tipo de pessoa ele é. Ele parece estar muito positivo. Não cabe a mim descrever seu valor em campo, cabe a mim ajudar para que ele volte a ser o jogador que nós todos conhecemos."