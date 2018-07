Torres deve desfalcar o Paraguai contra a Venezuela

O treinador Gerardo Martino, porém, vai poder escalar o atacante Roque Santa Cruz, que desfalcou o time contra o Brasil e está recuperado de lesão. Ele deverá voltar no lugar de Valdez.

Outro titular absoluto do ataque paraguaio, o argentino naturalizado Lucas Barrios prevê dificuldades contra a Venezuela. "Sabemos que a Venezuela vem bem, que ganhou várias partidas. Nos encontraremos com um rival forte e que está ficando cada vez mais forte, mas também estamos com moral por ter eliminado o Brasil", disse o jogador do Borussia Dortmund.

Já o meia Marcelo Estigarribia relembra o jogo entre os dois na primeira fase para afirmar algo antes inimaginável: "A Venezuela foi a que melhor jogou na competição até agora. Nos conhecemos da fase de grupo e sabemos que é um rival complicado, mas também podemos vencer."