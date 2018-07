Torres diz que deve estar em forma para primeiro jogo da Copa

O atacante do Liverpool, que foi submetido a uma cirurgia no joelho direito no mês passado depois de romper o menisco, disse que sua recuperação tinha sido "perfeita" e que poderia jogar parte dos três amistosos da Espanha contra a Arábia Saudita, a Coreia do Sul e a Polônia.

"Estou muito em forma e feliz com o desenvolvimento da lesão", disse o jogador de 26 anos em uma entrevista publicada no jornal esportivo Marca nesta terça-feira.

"Eu tive duas operações desde janeiro e isso não é fácil", acrescentou.

"Tudo estava muito bem com a primeira e o objetivo da segunda era estar pronto dentro de seis a sete semanas e eu estou no começo da sexta."

"Farei alguns treinos direcionados durante mais alguns dias e, se Deus quiser, estarei 100 por cento para o primeiro jogo."

A Espanha enfrentará a Suíça no primeiro jogo do Grupo H em Durban, no dia 16 de junho, antes de jogar contra Honduras em Johanesburgo no dia 21 e contra o Chile em Pretoria, no dia 25 do mesmo mês.

(Reportagem de Iain Rogers)