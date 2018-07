Torres faz 2 e Chelsea vence bem antes de ir para o Mundial de Clubes

SUNDERLAND - Com dois gols do atacante Fernando Torres, o Chelsea venceu o Sunderland por 3 a 1, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Inglês, em seu último jogo antes de viajar para o Japão, onde disputará a partir da próxima quinta-feira o Mundial de Clubes da Fifa. A equipe não ganhava há sete rodadas na competição nacional, na qual chegou aos 29 pontos e se garantiu na terceira colocação.

Essa foi, porém, a segunda vitória consecutiva da equipe inglesa, que na última quarta-feira goleou o Nordsjaelland, por 6 a 1, em Londres, mas acabou sendo eliminada da Copa dos Campeões da Europa. Naquela ocasião, Torres também balançou as redes duas vezes e ajudou a aplacar a crise que afeta o time, que então conseguiu o seu primeiro triunfo sob o comando do técnico espanhol Rafa Benítez, contratado há pouco mais de duas semanas para substituir o demitido italiano Roberto di Matteo.

Juan Mata marcou o outro gol do Chelsea na vitória deste sábado, enquanto Adam Johnson descontou para o Sunderland quando o placar já apontava 3 a 0. A derrota fez o time da casa estacionar nos 13 pontos e cair para a 18.ª posição, agora encabeçando a zona de rebaixamento, pois o Southampton bateu o Reading por 1 a 0, em seus domínios, também neste sábado, e saltou de 12 para 15 pontos e chegou ao 15.º lugar.

O Chelsea, que embarca ainda neste sábado rumo ao Japão, fará na próxima quinta a sua estreia no Mundial de Clubes diante do vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, marcado para acontecer neste domingo, a partir das 5 horas (de Brasília), em Toyota.

A vitória deste sábado foi a segunda do Chelsea sob o comando de Benítez, que antes contabilizou dois empates sem gols, contra Manchester City e Fulham, e uma derrota por 3 a 1 para o West Ham. E, se for levar em conta as últimas partidas sob o comando de Di Matteo no clube, a equipe de Londres não ganhava no Inglês desde 20 de outubro, quando bateu o Tottenham por 4 a 2.

Para encerrar o jejum no Inglês, o Chelsea saiu na frente logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Hazard recebeu lançamento pela esquerda e cruzou para Fernando Torres, que fechou no primeiro pau e tocou de primeira para as redes, no ângulo esquerdo do goleiro.

Já o segundo gol do Chelsea foi originado por um pênalti sofrido por Ramires nos acréscimos da primeira etapa. O brasileiro recebeu em velocidade pelo lado esquerdo da área e, já perto da linha de fundo, foi derrubado por trás por Larsson. Torres cobrou com tranquilidade, no canto esquerdo do goleiro, que caiu para o lado direito, e abriu 2 a 0 aos 47 minutos.

O terceiro gol do Chelsea também teve a participação de Torres. Após bola rebatida de forma errada por um defensor, o espanhol acertou belo chute no travessão e Juan Mata aproveitou o rebote para finalizar de primeira para as redes, aos 3 minutos do segundo tempo.

O Sunderland marcou o seu gol aos 21 minutos da etapa final, em uma jogada iniciada após o zagueiro brasileiro David Luiz não conseguir afastar uma bola na entrada da área e Adam Johnson receber passe pela esquerda e finalizar cruzado, sem chances para o goleiro Peter Cech. No fim, o time da casa ainda acertou o travessão em bela cobrança de falta, mas já era tarde para qualquer reação.

ARSENAL VENCE

Outro time grande da Inglaterra que saiu de campo com uma vitória neste sábado foi o Arsenal. A equipe bateu o West Bromwich por 2 a 0, com dois gols de pênalti marcados por Arteta, no Emirates Stadium, em Londres, chegou aos 24 pontos e passou a ocupar a sexta posição da tabela. Já o West Bromwich, que realiza campanha surpreendente até aqui, está com 26 e vem logo à frente, em quinto lugar.

Já o Queens Park Rangers segue sem vencer no Inglês após ter empatado por 2 a 2 com o Wigan, em casa. Sem poder contar com o goleiro brasileiro Julio Cesar, que está machucado, a equipe chegou a estar vencendo por 2 a 1 na etapa final, mas cedeu a igualdade e se manteve na lanterna da tabela, com apenas sete pontos em 16 partidas disputadas. O Wigan, por sua vez, é o 17.º, com 15.

Nos outros dois jogos disputados neste sábado pelo Campeonato Inglês, o Aston Villa empatou por 0 a 0 com o Stoke City, enquanto o Norwich bateu o Swansea por 4 a 3, fora de casa.

Atualizada às 17h20.