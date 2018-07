Torres faz dois e Atlético elimina Real Madrid na Copa do Rei

Fernando Torres só havia marcado dois gols contra o Real Madrid em dez partidas contra o maior rival do Atlético de Madrid. Nesta quinta-feira, ele foi à forra com outros dois no empate em 2 a 2 entre os times madrilenhos no Estádio Santiago Bernabéu. O resultado, agregado ao 2 a 0 para o Atlético na partida de ida, quarta-feira passada, classificou a equipe de Diego Simeone para as quartas de final da Copa do Rei.

El Niño, que voltou ao Atlético no começo do ano e até agora só jogou clássicos (dois contra o Real, um diante do Barça), abriu o placar logo aos 48 segundos de partida. Os visitantes tiveram contra-ataque, Griezmann percorreu um corredor nas costas de Pepe e rolou para Fernando Torres mandar para o gol vazio.

O gol logo de início fez o Real passar a precisar de quatro gols para se classificar. O empate saiu aos 20 minutos, fazendo as duas torcidas lembrarem da final da Liga dos Campeões da temporada passada. Afinal, quem empatou foi Sergio Ramos, de cabeça.