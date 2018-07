Torres marca golaço e deixa Atlético de Madrid mais perto da Liga dos Campeões

O único gol do jogo foi uma pintura, aos 29 minutos do segundo tempo. Fernando Torres, que havia substituído Mandzukic pouco antes, aproveitou falha de Bailly no meio campo, correu todo o ataque, driblou o goleiro e fez que ia chutar. Dois zagueiros passaram reto e deixaram ele com o gol livre para marcar.

Com a sexta vitória em sete jogos, o Atlético de Madrid chegou aos 74 pontos, com quatro de folga sobre o Sevilla, agora quarto colocado. O Valencia ocupa provisoriamente o quinto lugar, com 68, mas ainda joga por esta 34.º rodada. No Espanhol, o terceiro colocado garante vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. O quarto tem que jogar os playoffs.

Também na noite desta quarta-feira, o Elche contou com gol do atacante brasileiro Jonathas para golear o Deportivo La Coruña por 4 a 0, em casa. Com o resultado, chegou aos 37 pontos, no 13.º lugar, e abriu oito do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, exatamente o Deportivo. A equipe de La Coruña não sabe o que é vencer desde o início de fevereiro.