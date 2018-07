Torres pode jogar dérbi contra Real pela Copa do Rei, diz Simeone

Fernando Torres pode voltar a jogar com a camisa do Atlético de Madri na quarta-feira no dérbi pelas oitavas de final da Copa do Rei contra o Real Madrid caso se mostre em forma nos treinamentos, disse o técnico do Atlético, Diego Simeone.

O ex-capitão do Atlético, que jogou 244 jogos pelo clube que o revelou aos 17 anos, veio do Milan graças a um empréstimo por 18 meses que começará a vigorar quando o mercado italiano de inverno começar, na segunda-feira.

"Ele treinará... e decidiremos se joga contra o Real Madri na quarta", disse Simeone em entrevista coletiva.