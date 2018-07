Torres salva Chelsea em empate; veja resultados da rodada

O Tottenham Hotspur, oito vezes vencedor do torneio, perdeu de 2 x 1 do Leeds, e o Oldham bateu o Liverpool por 3 x 2.

O Spurs se tornou a vítima de mais alto coturno entre os 32 classificados, juntando-se a Norwich City, Queens Park Rangers e Aston Villa, que também perderam para oponentes de divisões inferiores.

Os gols de Luke Varney e Ross McCormack colocaram o Leeds, da segunda divisão e vencedores da Taça em 1972, no controle da partida, e o gol de cabeça de Clint Dempse não bastou para salvar os londrinos.

Depois de se tornar o primeiro detentor da Liga dos Campeões a sair ainda na fase de grupos, e 11 pontos distante da liderança do Campeonato Inglês, o caminho do Chelsea até a prata nesta temporada passa pela Liga da Europa ou pela Taça da Inglaterra, um troféu que o time ergueu em quatro das seis últimas campanhas.

O Chelsea perdia de 2 x 1 depois que Harry Forrester conferiu da marca do pênalti, a 17 minutos do apito, quando Torres, uma pálida sombra do atacante comprado pelo valor recorde de 50 milhões de libras em 2011, marcou e manteve o time na competição.

O Brentford, que luta para ser promovido para a primeira divisão e é treinado por Uwe Rosler, ex-atacante do Manchester City, atormentou seus ilustres rivais e lhes negou espaço durante a maior parte de um duelo eletrizante.

O Chelsea melhorou imensamente no segundo tempo e empatou aos dez minutos, quando um passe caiu nos pés do brasileiro Oscar, que mesmo de costas para o gol conseguiu encontrar uma abertura para chegar no gol.

O time da elite inglesa estava no auge a esta altura, mas o Brentford não desmoronou e parecia a caminho de uma das maiores surpresas da competição quando Turnbull derrubou Tom Adeyemi na área do pênalti.

Forrester chutou com frieza e colocou o Brentford na dianteira, mas Torres, irregular e perdido durante boa parte da temporada, teve a palavra final e forçou um reencontro com o adversário em seu campo.