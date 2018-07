Torres será titular pelo Atlético contra Real Madrid, diz Simeone

O atacante Fernando Torres será titular do Atlético de Madri na quarta-feira contra o Real Madrid pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei, disse o técnico do Atlético, Diego Simeone.

Torres, que disputou 244 partidas pelo Atlético, clube que o revelou aos 17 anos, voltou ao time espanhol vindo do Milan graças a um empréstimo por 18 meses.

"(Torres) vinha treinando com o Milan e jogou 10 partidas de campeonato, se não me engano. Está há vários dias treinando conosco. Amanhã vai começar jogando. Tomara que tenha uma partida em consonância àquilo de que precisa a equipe", disse Simeone em entrevista coletiva nesta terça.