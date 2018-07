Torres vai mal e Chelsea só empata com Norwich por 0 a 0

Sem Drogba, que está com a seleção de Costa do Marfim para a disputa da Copa Africana de Nações, o técnico André Villas-Boas mais uma vez confiou em Fernando Torres. E deve ter se arrependido. O espanhol, que não balança as redes desde outubro, perdeu a melhor chance do jogo, aos 14 minutos do segundo tempo. Ele recebeu livre na pequena área, demorou a chutar depois do domínio, acabou se enrolando todo e tocou para fora.

Na primeira etapa, ele também já havia ficado perto de marcar ao receber uma bola pela direita, invadir a área e bater de bico. O goleiro Ruddy fez excelente defesa, com a ponta dos dedos. Um dado curioso da partida é que o primeiro tempo terminou sem faltas.

O empate mantém o Chelsea na quarta colocação, agora com 41 pontos, 10 a menos que o líder Manchester City, que entra em campo no domingo para pegar, em casa, o Tottenham, terceiro colocado. No mesmo dia, o Manchester United, segundo, enfrenta o Arsenal, o quinto.