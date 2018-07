Torres volta a treinar com seleção espanhola

O jogador do Liverpool se uniu aos colegas de equipe no campo do local de treinamento próximo a Madri, no último dia antes de viajarem à Áustria para a próxima etapa de suas preparações para a África do Sul.

"É uma ótima notícia ter Fernando treinando conosco novamente, ele é um jogador importante para nós", disse o zagueiro Gerard Piqué em coletiva de imprensa.

O jogador Juan Mata acrescentou: "Ele disse que estará em forma a tempo de nosso primeiro jogo, o que é uma boa notícia."

Torres foi submetido a uma cirurgia no menisco do joelho direito, lesionado no mês passado, e está ligeiramente adiantado em seu programa de recuperação.

Todos os 23 membros da equipe espanhola estavam na sessão de treino e foram divididos em grupos para jogar algumas mini-partidas. Torres e o meio-campista Cesc Fábregas, que está retornando de uma lesão, vestiam aventais azuis para se destacarem dos outros.

Torres saiu cedo do treino, e a Federação disse que ele aumentaria o trabalho aos poucos nos próximos dias.

A Espanha viaja para a Áustria na manhã de sexta-feira para jogar o primeiro de três jogos amistosos contra a Arábia Saudita em Innsbruck no sábado.

Eles enfrentam a Coreia do Norte e a Polônia antes de estrearem no Grupo H contra a Suíça em Durban no dia 16 de junho.