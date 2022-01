Torresmo, Rooney, Moeda e Pendências: confira os nomes curiosos da Copa São Paulo

Após um ano ausente por causa da pandemia, a Copa São Paulo de Futebol Junior voltou para a sua 52ª edição neste domingo, trazendo consigo uma nova leva de nomes curiosos de jovens talentos espalhados pelo Brasil, continuando o legado do torneio de presentear os torcedores com as alcunhas mais peculiares possíveis. A competição reúne 128 clubes das cinco regiões do País, democratizando o espaço para a criatividade.

Quem reclama que os nomes compostos estão cada vez mais sumindo com a tradição dos apelidos no futebol brasileiro, apresentado ao mundo por Pelé e Garrincha, vai de cara simpatizar com o União Mogi, de Mogi das Cruzes. O clube tem no elenco nomes como Barba, Jacaré, Torresmo, Chulapa e Cremosinho. O Mauá FC-SP, por sua vez, não fica para trás, com Beijinho, Calango e Kassapinha. O Assú-RN chama atenção com a dupla Ureia e Pendências.

Leia Também Santos estreia na Copinha contra o Operário de olho no tetra

Não são todas as equipes que possuem mais de um jogador com apelidos curiosos, mas muitas têm ao menos um jogador com um nome diferente para chamar de são. Destaques para Papel (Chapadinha-MA), Tio Pity (Fluminense-PI), Tagarela (Náutico), Da Ora (Atlético-GO), Carrepeta (Retrô-PE) e Moeda (Andirá-ES). Das grandes clubes, Pagé (São Paulo), John Kennedy (Fluminense) e Gabriel Tigrão (Botafogo) são os mais diferentes.

Mas não são apenas os apelidos que têm vez na Copinha. O torneio também serve de termômetro para a criatividade de pais e mães em cartórios Brasil afora. São os casos de Rhurick (Tanabi-SP), Wallas (Palmas-TO), Klefferson (Náutico) e Thaileon (Grêmio São Cariense-SP). Claro, também há as homenagens a grandes jogadores, como Rooney (Aparecidense-GO) e Klisman (Fast-AM) — referências ao inglês Wayne Rooney e ao alemão Jurgën Klinsmann, respectivamente.

Confira outros nomes curiosos da Copinha