Tottenham acerta com jovem zagueiro do Sporting

O Tottenham anunciou nesta quinta-feira mais uma contratação para a temporada. A equipe de Londres, que se mexeu menos que os demais grandes do futebol inglês nesta janela internacional, fechou com o zagueiro Eric Dier, que é inglês mas estava defendendo o Sporting de Lisboa, em Portugal.

De acordo com o que anunciou o Tottenham, as três partes já entraram em acordo, mas Dier ainda precisa ser aprovado nos exames médicos regulamentares para assinar contrato. O zagueiro tem 20 anos e foi formado nas categorias de base do Sporting. Na última temporada, foi titular em oito partidas do Campeonato Português.

Também nesta quinta-feira, o Tottenham anunciou que assinou um novo contrato, de cinco anos, com o zagueiro Danny Rose, de 25 anos. Ele deve disputar posição com Ben Davies, que chegou do Swansea. O outro titular é o belga Vertonghen. Para o gol chegou o holandês Michel Vorm, também vindo do Swansea, enquanto o camaronês Assou-Ekotto volta de empréstimo junto ao QPR para a lateral-esquerda.

ARSENAL

Outro zagueiro que trocou de clube nesta sexta-feira foi Carl Jenkinson. O jovem inglês, de 22 anos, deixou a reserva do Arsenal para ser titular do West Ham num contrato de empréstimo de um ano. No antigo clube, ele perdeu espaço com as contratações de Sagna, Debuchy e Chambers.