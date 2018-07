Tottenham acerta contratação de zagueiro sul-africano O Tottenham fechou nesta terça-feira a contratação de Bongani Khumalo, zagueiro de 23 anos que foi titular da seleção sul-africana durante a Copa do Mundo. O jogador do SuperSport United, da África do Sul, irá se transferir ao clube inglês em janeiro do próximo ano, quando a janela de transferências do futebol europeu for aberta.