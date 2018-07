Tottenham acerta renovação do goleiro Lloris até 2019

Lloris tinha vínculo com o Tottenham até o final da próxima temporada, mas com o novo acordo ficará no clube pelo menos até o meio de 2019. Ele chegou ao time inglês, vindo do Lyon, em 2012 e desde então já realizou 78 partidas, firmando-se como titular.

O francês comentou sobre a renovação e disse ter ficado satisfeito com a contratação do novo técnico Mauricio Pochettino. "Eu falei com o presidente e eu sei que o clube está ambicioso como nunca. É muito importante se sentir em casa no clube e a minha família se sentir bem. Tenho grande relacionamento no clube e com os fãs. A chegada do Pochettino é importante também. Tenho uma boa sensação, ele é ambicioso."

Nem mesmo a decepção da última temporada parece desanimar Lloris. Em 2013/2014, o Tottenham não poupou em contratações e acertou com nomes como Paulinho, Eriksen, Lamela e Soldado. Mesmo assim, oscilou muito e terminou apenas na sexta colocação do Campeonato Inglês, sem a sonhada vaga na Liga dos Campeões.

"Tudo está claro na minha cabeça e se assinei um novo contrato é porque confio no clube e tenho certeza que vamos progredir positivamente", afirmou. "A última temporada não foi a que todos esperávamos, mas ainda fomos capazes de terminar em sexto na liga. Sabemos que temos que evoluir, o clube também sabe e há uma confiança entre o clube e os jogadores."