Tottenham agenda jogos-teste e prevê inaugurar novo estádio no início de abril

A diretoria do Tottenham anunciou nesta sexta-feira que dois jogos-teste serão realizados em seu novo estádio, antes da inauguração em abril, com o intuito de receber os certificados de segurança necessários para a sua liberação ao público londrino.

O primeiro jogo no Tottenham Hotspur Stadium vai ser pela Campeonato Inglês Sub-18 contra o Southampton, com a capacidade reduzida para 30 mil torcedores, em 24 de março. A segunda partida será dia 30, quando o time de lendas do Tottenham vai se apresentar frente a 45 mil fãs.

A previsão da inauguração do estádio, que poderá receber até 62 mil torcedores, era para antes do início da temporada 2018/2019, mas o projeto de construção sofreu atrasos e o Tottenham precisou utilizar por mais tempo o estádio de Wembley.

O adversário dependerá do resultado do compromisso do Brighton pelas quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Millwall em 17 de março. Se o Brighton vencer, um jogo pelo Campeonato Inglês contra o Crystal Palace será o duelo de abertura em 3 de abril. Se o Brighton perder, o time jogará com o Brighton em 6 ou 7 de abril.

"Estamos muito satisfeitos. Nossos torcedores poderão desfrutar de momentos emocionantes com nossos jogadores do presente, passado e do futuro", disse Daniel Levy, presidente do Tottenham.

A inauguração em um desses compromissos assegura ao Tottenham a realização do seu compromisso como mandante pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, ainda com data e adversário indefinidos, no novo estádio.