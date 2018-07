Tottenham anuncia a contratação do zagueiro romeno Vlad Chiriches

LONDRES - O Tottenham anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro romeno Vlad Chiriches, que estava no Steaua Bucareste. O jogador, de 23 anos, foi adquirido pelo clube de norte de Londres por 8,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 31 milhões), de acordo com informações da imprensa inglesa.

Chiriches chega ao Tottenham para compensar as saídas de William Gallas, que ainda está sem clube, e de Steven Caulker, que acertou a sua transferência para o Cardiff City. No seu novo time, o romeno deverá disputar uma vaga na zaga com Jan Vertonghen, Younes Kaboul e o capitão Michael Dawson.

Com 19 partidas disputadas pela seleção da Romênia, Chiriches é a mais nova de uma série de contratações feitas na atual janela de transferências pelo Tottenham, que deve vender o galês Gareth Bale ao Real Madrid. Antes do romeno, também foram contratados o volante brasileiro Paulinho, o atacante espanhol Roberto Soldado e o meia-atacante argentino Erik Lamela, entre outros.