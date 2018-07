Tottenham anuncia argentino Mauricio Pochettino como novo treinador

LONDRES - O Tottenham anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Mauricio Pochettino. O argentino se destacou na última temporada à frente do Southampton, que terminou o Campeonato Inglês na oitava posição, resultado surpreendente considerando as aspirações do clube. Por outro lado, o clube de Londres ficou no sexto posto, desempenho que motivou a direção da equipe a demitir o inglês Tim Sherwood, que havia assumido o cargo em dezembro de 2013.

"Esse é um clube de enorme história e prestígio e estou honrado de ter recebido a oportunidade de ser seu treinador. Há uma enorme quantidade de talento no clube e eu estou ansioso para começar a trabalhar com o grupo. Estamos determinados a dar aos torcedores o tipo de futebol ofensivo e o sucesso que todos nós estamos buscando", disse o argentino.

Aos 42 anos, Pochettino assumirá o terceiro time em sua carreira de técnico, iniciada em 2009. O ex-zagueiro argentino se aposentou em 2006 quando atuava pelo Espanyol e dirigiu a equipe da Catalunha entre 2009 e 2012. Em janeiro de 2013, ele iniciou trabalho de 18 meses no Southampton.

"Com Mauricio eu acredito que teremos um treinador que, com a sua energia e seu futebol ofensivo, vai se encaixar no estilo de jogo associado ao clube. Ele provou ter habilidade para desenvolver cada jogador individualmente, criar um espírito de equipe e uma mentalidade vencedora. Temos um elenco talentoso e Mauricio está empolgado para dirigi-lo na próxima temporada", afirmou Daniel Levy, presidente do clube há 13 anos.

O time do Tottenham começou a última temporada treinado pelo português André Villas Boas, mas em dezembro do ano passado ele foi demitido. Ex-meio-campista do clube londrino entre 1999 e 2003, Sherwood era auxiliar-técnico da equipe quando foi escolhido para o cargo, mas durou apenas cinco meses nele.