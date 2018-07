Tottenham anuncia demissão do técnico Tim Sherwood

LONDRES - O técnico Tim Sherwood durou apenas cinco meses no comando do Tottenham. Nesta terça-feira, a direção do clube londrino anunciou a demissão do técnico, que assumiu a função em dezembro, para suceder o português André Villas-Boas, demitido no final do ano passado por não ter conseguido os resultados imaginados após o clube ser agressivo na janela de transferências que antecedeu o início da temporada 2013/2014.

Sherwood, de 44 anos, havia firmado um contrato por 18 meses com o Tottenham, mas o acordo possuía uma cláusula que permitia a rescisão do acordo pelo clube ao término da temporada. Em meio a constantes dúvidas sobre seu futuro no comando do time, o técnico somou 13 vitórias em 22 partidas no Campeonato Inglês, terminando em sexto lugar, o que assegurou a classificação da equipe para a próxima Liga Europa.

"Nós lhe desejamos muito sucesso em sua carreira", disse o presidente do Tottenham, Daniel Levy. "Seguindo em frente, agora que a temporada acabou, vamos iniciar o processo de encontrar um novo treinador", completou.

Os técnicos Mauricio Pochettino, atualmente no Southampton, e Frank de Boer, que dirige o holandês Ajax, tiveram seus nomes ligados ao Tottenham nas últimas semanas. Independentemente do nome do novo treinador, o time londrino tem a meta de voltar a disputar a Liga dos Campeões da Europa, torneio que jogou pela última vez na temporada 2010/2011.

O Tottenham conta no seu elenco com os volantes brasileiros Paulinho e Sandro, além do goleiro Gomes, que não disputou nenhuma partida na temporada 2013/2014 do futebol europeu.