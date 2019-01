Tottenham anuncia mais atrasos e novo estádio não ficará pronto até março

Novos atrasos nas obras do estádio do Tottenham vão fazer a equipe londrina seguir jogando em Wembley neste mês e também em fevereiro. De acordo com a diretoria do clube inglês, a nova arena não ficará pronta até março.

Pela programação inicial do clube, o novo estádio, com capacidade para receber 62 mil torcedores, deveria receber seu primeiro jogo em setembro do ano passado. Mas seguidos atrasos nas obras acabaram adiando a abertura da arena.

Em comunicado, o Tottenham anunciou que suas próximas partidas em casa continuarão a ser disputadas em Wembley: Watford, no dia 30, Newcastle, em 2 de fevereiro, e Leicester City, em 10 de fevereiro. O tradicional estádio londrino também vai sediar o duelo contra o Borussia Dortmund, no dia 13 de fevereiro, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, pediu desculpas pelos seguidos atrasos nas obras. "Eu gostaria de pedir desculpas aos nossos torcedores e agradecer por sua contínua paciência", declarou o dirigente. "Vamos buscar esclarecer a programação de testes do local e as datas exatas para fornecer mais informações a vocês nas próximas duas ou três semanas."

O Tottenham parou de jogar no estádio White Hart Lane em maio de 2017. Na sequência, a arena foi demolida para dar lugar a uma nova estrutura no mesmo lugar.