Tottenham anuncia renovação do contrato de Dele Alli até 2024

O Tottenham anunciou oficialmente nesta terça-feira que acertou a renovação do contrato do meia Dele Alli até 2024. O jogador de 22 anos, que chegou ao clube em 2015 vindo do Milton Keynes Dons, acumula 48 gols em 153 partidas pelo time de Londres e agora firmou acordo para continuar na equipe por pelo menos mais seis temporadas europeias, contando a atual.

Uma das principais revelações do futebol inglês, Dele Alli foi eleito pela Associação de Jogadores Profissionais do seu país como atleta jovem do ano e entrou na equipe eleita pela Premier League nas duas primeiras temporadas em que defendeu o Tottenham no Campeonato Inglês.

Com as boas atuações pelo clube, o meio-campista também se firmou na seleção inglesa, cuja camisa da equipe principal ele já vestiu em 31 partidas, sendo algumas delas pela Copa do Mundo realizada na Rússia. Na competição, o atleta ajudou o time comandado pelo técnico Gareth Southgate a avançar às semifinais.

Dele Alli é, por sua vez, mais um jogador de destaque a acertar a renovação de contrato por longo prazo com o Tottenham, depois de recentes acordos firmados com Harry Kane, Davinson Sanchez, Erik Lamela e Son Heung-min. Para completar, o próprio técnico Maurício Pochettino assinou um novo compromisso, em maio passado, para dirigir a equipe londrina até 2023.

Agora com contrato assinado para seguir no Tottenham até 2024, Dele Alli festejou a renovação do vínculo. "Eu sou muito grato ao clube, feliz por finalmente resolver isso", admitiu o jogador. "O clube tem sido fantástico para mim, me ajudou a melhorar com um grande técnico, um grande grupo de jogadores e eu não podia me ver melhorando como um jogador em qualquer outro lugar", reforçou.

O Tottenham é o atual quinto colocado do Campeonato Inglês, com 21 pontos, cinco atrás do líder Manchester City, que na última segunda-feira derrotou justamente a equipe de Londres por 1 a 0, fora de casa, no fechamento da décima rodada da competição. Neste sábado, às 16h45 (de Brasília), o time buscará se reabilitar contra o Wolverhampton, atuando como visitante.