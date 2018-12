Tottenham anuncia renovação do contrato de Vertonghen até 2020

O Tottenham anunciou nesta terça-feira a renovação contratual do zagueiro Jan Vertonghen. Um dos principais líderes do elenco, o belga de 31 anos acertou a prorrogação de seu vínculo com o clube londrino por mais uma temporada, até junho de 2020.

Vertonghen tinha contrato com o Tottenham apenas até o fim desta temporada, mas com opção de renovação automática por mais um ano. E o clube inglês decidiu exercê-la, garantindo a manutenção do jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção belga, com 110 partidas.

No Tottenham desde 2012, quando foi contratado junto ao Ajax, Vertonghen tem 264 jogos pela equipe da qual chegou a ser capitão. Atualmente, porém, está afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular na coxa e só deverá retornar aos treinos em janeiro.

O belga não é a única baixa no elenco do Tottenham. Nesta terça, o time divulgou uma atualização do estado de seus lesionados. Dembelé (tornozelo) e Aurier (virilha) já voltaram a trabalhar no campo e devem atuar em breve. Eric Dier (apêndice) passou por cirurgia e não tem data prevista para o retorno, assim como Wanyama (joelho), que só agora começou a trabalhar na academia