Tottenham anuncia Wembley como nova casa para a temporada 2017/2018

O Tottenham anunciou nesta sexta-feira que vai mandar os jogos na próxima temporada em Wembley, até que o novo estádio do time será construído. A despedida da equipe de White Hart Lane, casa do clube londrino por 118 anos, será no próximo dia 14, diante do Manchester United.

"Wembley será nossa casa na próxima temporada. Em seguida, vamos retornar para o melhor dos estádios desse tipo (arenas) e único do mundo para abrigar jogos da NFL (a liga de futebol americano dos Estados Unidos), um estádio que será a chave para o nosso futuro de crescimento e sucesso", destacou o presidente do Tottenham, Daniel Levy.

O clube londrino - que mandou seus jogos na Liga dos Campeões neste ano em Wembley - pensa em se mudar para o novo estádio, com capacidade para 61 mil espectadores sentados, no início da temporada 2018/2019.

Em 2015, o time da capital inglesa anunciou um acordo de dez anos com a NFL para hospedar no mínimo dois jogos por ano no novo estádio. Para tanto, será instalada uma superfície artificial embaixo do gramado.

Mas enquanto a luxuosa nova arena não fica pronta, o Tottenham terá como casa em 2017/2018 o mais tradicional estádio da Inglaterra, e um dos mais importantes no futebol mundial. Com capacidade para 90 mil pessoas, Wembley foi reconstruído em 2003, mas antes disso sediou a final da Copa do Mundo de 1966, vencida pela Inglaterra.