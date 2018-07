Tottenham arrasa e se consolida em 3º lugar no Campeonato Inglês

LONDRES - Com um começo de jogo arrasador, o Tottenham goleou o Newcastle por 5 a 0, neste sábado, no Estádio White Hart Lane, em Londres, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Após a boa vitória em casa, a equipe se consolidou na terceira posição, agora com 53 pontos, cinco atrás do líder Manchester United.

Para chegar à vitória, o Tottenham abriu 4 a 0 com apenas 34 minutos de jogo. Foram dois gols de Saha, aos seis e aos 20, um de Ekotto, aos quatro, e outro de Kranjcar, aos 34. Depois disso, o time diminuiu o ritmo, voltando a marcar novamente só na segunda etapa, com Adebayor aos 20.

A goleada deixou o Tottenham com 10 pontos de vantagem sobre o quarto colocado Arsenal e o aproximou do vice-líder Manchester City, que tem 57 pontos e joga neste domingo contra o Aston Villa. O Newcastle, por sua vez, segue estacionado nos 42 pontos, na sexta posição do Campeonato Inglês.