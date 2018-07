Tottenham bate Arsenal de virada e passa rival no Inglês

O Tottenham contou mais uma vez com o talento de Harry Kane para triunfar no Campeonato Inglês. Neste sábado, na abertura da 23.ª rodada, a revelação marcou os gols do time na vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal, de virada, em casa, no White Hart Lane.

O triunfo no clássico deste sábado levou o Tottenham a ascender para a quarta colocação no Campeonato Inglês, com 43 pontos, embora ainda possa ser ultrapassado pelo Southampton na sequência da rodada. E o time ficou à frente exatamente do rival Arsenal que segue com 42 pontos e caiu para a sexta colocação.

Pressionado no início da partida, o Arsenal abriu o placar em um rápido contra-ataque, logo aos dez minutos do primeiro tempo. A jogada foi iniciar por Welbeck que passou para Giroud. O francês rolou para o alemão Özil finalizar, deixando os visitantes em vantagem.

O Tottenham reagiu no segundo tempo e empatou o clássico aos dez minutos, com Harry Kane. O jovem, de 21 anos, aproveitou rebote dado por Ospina após cobrança de escanteio e finalizou para as redes.

Empolgado, o Tottenham criou algumas chances de gol na sequência, mas acabou parando no goleiro colombiano. O gol da vitória do Tottenham demorou a sair, mas veio aos 40 minutos. E foi mais uma vez com Harry Kane, dessa vez de cabeça, completando cruzamento, que definiu o triunfo, colocando o Tottenham na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.