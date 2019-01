Tottenham bate Cardiff com gols no 1º tempo e sobe para o segundo lugar

O Tottenham se recuperou logo no primeiro dia de 2019 para voltar a sonhar com o título do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, o time londrino foi até País de Gales e se recuperou da derrota para o Wolverhampton ao vencer fácil o Cardiff City por 3 a 0, pela 21ª rodada, com todos os gols tendo sido marcados no primeiro tempo.

O triunfo colocou o Tottenham na vice-liderança do Campeonato Inglês com 48 pontos, a seis do líder Liverpool e com um de vantagem para o terceiro colocado Manchester City, sendo que os dois candidatos ao título nacional vão se enfrentar nesta quinta-feira. Já o Cardiff é o 16º colocado com 18 pontos, ameaçado de rebaixamento.

A vitória do Tottenham começou a ser construída aos dois minutos, quando Kane recebeu cruzamento, mas não conseguiu dominar a bola. Só que ela bateu em um defensor e sobrou para o centroavante finalizar, chegando aos 14 gols e passando a dividir a artilharia do Inglês com Aubameyang, do Arsenal.

O segundo gol do Tottenham saiu logo depois e foi marcado pelo dinamarquês Christian Eriksen, com uma finalização rasteira da entrada da área, aos 12 minutos. Também com um chute de fora da área, o sul-coreano Son Heung-Min definiu o triunfo do Tottenham por 3 a 0.

O Tottenham agora volta o seu foco para a Copa da Inglaterra, pois na sexta-feira vai visitar o Tranmere Rovers. No dia seguinte, vai ser a vez do Cardiff atuar pelo torneio mata-mata, também fora de casa, contra o Gillingham.