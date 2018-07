Tottenham bate Everton de virada e fica em 7º lugar no Inglês

O Tottenham venceu o Everton por 2 a 1, de virada, neste domingo, em casa, no confronto que fechou a 13.ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado levou o time à sétima colocação, com 20 pontos, dois atrás do Manchester United, quarto colocado e hoje última equipe na zona de classificação para Liga dos Campeões. Já o rival de Liverpool estacionou nos 17 pontos e ocupa o décimo lugar.

Atuando fora de casa, o Everton abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o belga Mirallas aproveitou um rebote da zaga após cobrança de falta, deu um corte seco no atacante Soldado e chutou colocado de fora da área no canto esquerdo do goleiro Lloris para marcar um golaço.

O Tottenham, porém, chegou ao empate já aos 20 minutos. Kane avançou pela intermediária e chutou forte de fora da área. O goleiro Howard deu rebote e Erikssen, com um belo toque por cobertura na diagonal, assegurou a igualdade em seguida com outro golaço do jogo.

E o gol da virada veio aos 45 minutos ainda da primeira etapa. Após roubada de bola no meio-campo, Lennon acionou Soldado no lado esquerdo da grande área e o atacante espanhol, com tranquilidade, tocou no canto esquerdo de Howard.

O brasileiro Paulinho, que vinha encostado no Tottenham, desta vez ficou no banco de reservas e entrou em campo aos 33 minutos da etapa final. No pouco tempo que teve para mostrar serviço, o volante ajudou a sua equipe a segurar a vitória por 2 a 1, assim como chegou a participar de um lance ofensivo no final da partida no qual o Tottenham reclamou da não marcação de um pênalti.

O resultado deste domingo foi importante para dar moral ao Tottenham antes do clássico da próxima quarta-feira, diante do líder Chelsea, pela rodada seguinte do Campeonato Inglês. No mesmo dia, o Everton buscará a reabilitação diante do Hull City.