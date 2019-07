Tottenham bate o Bayern nos pênaltis e conquista torneio amistoso em Munique

O Tottenham conquistou o título da Copa Audi, nesta quarta-feira, em Munique, ao derrotar o Bayern de Munique, nos pênaltis, por 6 a 5, após empate, por 2 a 2, no tempo normal. Esta é a primeira vez que o time inglês fatura o troféu deste torneio amistoso, que atingiu a sua sexta edição em 2019.

Durante todo o jogo as equipes adotaram uma postura ofensiva para um jogo preparatório para o início da temporada europeia. Várias foram as oportunidades construídas pelos dois lados durante a partida. Em uma das primeiras, Lucas Moura acertou forte cabeçada, mas Neuer fez grande defesa.

O Tottenham chegou a abrir 2 a 0. Em um ataque muito rápido pela esquerda, com o francês Georges-Kevin N'Koudou, o argentino Erik Lamela surgiu como um raio na segunda trave para abrir o placar, aos 19 minutos de jogo.

O atual vice-campeão europeu ampliou a vantagem aos 14 da etapa final, com o dinamarquês Christian Eriksen, após um belo chute cruzado. Parecia que o resultado estava definido, mas, empurrado por sua torcida, o Bayern buscou o empate. Aos 16, Jann-Fiete Arp escapou no contra-ataque e diminuiu a vantagem alemã. O gol que igualou o placar saiu aos 35, com o canadense Davies, ao acertar belo chute de fora da área.

Assim, a disputa do título foi para os pênaltis e o destaque ficou para o goleiro Gazzaniga, autor de duas defesas, garantindo a vitória do Tottenham por 6 a 5. Pelo lado do time alemão, Ulreich praticou uma intervenção.

Antes de estrear no Campeonato Inglês, o Tottenham ainda faz mais uma partida de preparação diante da Inter de Milão, no domingo, em seu estádio, pela International Champions Cup, o principal torneio amistoso da pré-temporada europeia.

Atual heptacampeão alemão, o Bayern de Munique estreia oficialmente na temporada 2019/2020 neste sábado, quando decide a Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.