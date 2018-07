Tottenham bate Sheffield em jogo pela Copa da Liga Inglesa

O Tottenham conseguiu uma ligeira vantagem na luta por uma vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, em casa, no White Hart Lane, a equipe londrina superou a retranca do Sheffield United, da terceira divisão nacional, e venceu por 1 a 0 a primeira partida da semifinal, com gol de pênalti marcado por Townsend no segundo tempo.

O resultado faz com que o Tottenham jogue por um empate na partida de volta, na próxima quarta-feira, desta vez na casa do adversário, para ir à decisão. Uma vitória do Sheffield por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação. Somente com um triunfo por no mínimo dois gols os mandantes avançam.

Mesmo diante de um adversário de divisão inferior, o Tottenham encontrou bastante dificuldade nesta quarta-feira. Depois de um primeiro tempo morno, a equipe intensificou a pressão na etapa final e chegou ao gol aos 28 minutos. McEveley colocou a mão dentro da área e o árbitro viu o pênalti, que Townsend bateu firme para garantir o resultado.

Quem passar do confronto entre Tottenham e Sheffield enfrentará na decisão o vencedor do duelo entre Chelsea e Liverpool. As equipes ficaram no empate por 1 a 1 no primeiro jogo, terça-feira, em Anfield Road. A volta está marcada para a próxima terça, no Stamford Bridge, em Londres.