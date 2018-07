Tottenham bate Swansea e assume a 4a colocação no campeonato inglês

O ex-zagueiro do Ajax abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo com um bela bola por cobertura, aproveitando uma cobrança de falta de Kyle Walker que escapou da defesa e foi parar a seus pés. O Spurs ultrapassou o Everton e assumiu a quarta colocação, empatado em 29 pontos com o terceiro colocado Chelsea, que tem um jogo na mão e perdeu a final do Mundial de Clubes para o Corinthians por 1 x 0 neste domingo no Japão.

O Manchester United, que derrotou o Sunderland por 3 x 1 em seu campo no sábado, soma 42 pontos e tem seis a mais que o Manchester City no topo da tabela. O Spurs teve a maior parte da posse de bola, mas foi frustrado por um Swansea que se mostrou firme na defesa e perigoso na frente.

Walker teve a melhor chance do Tottenham na primeira etapa sem gols, quando disparou contra o goleiro Gerhard Tremmel de uma distância de 25 metros aos 40 minutos. Tremmel mal teve tempo de levantar as mãos e a bola ricocecheteou em seu ombro, mas o Spurs não conseguiu capitalizar o lance.

Michu, do Swansea, tentou um chute por cobertura oportunista do meio do campo dois minutos mais tarde, que voou por cima do travessão enquanto Hugo Lloris se debatia para cobrir seu gol.

O jogo terminou tenso depois que Michu foi derrubado por Lloris quando o goleiro tentava uma defesa com um soco na bola. Com o arqueiro do Swansea ainda no chão, o Tottenham seguiu adiante até a partida ser interrompida.