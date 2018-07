Tottenham bate Watford no fim e sobe para 3º no Inglês

O Tottenham está definitivamente na briga pelo título do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, na abertura da 19.ª rodada - a última do primeiro turno - o time de Londres encarou o Watford fora de casa e não se intimidou. Com um gol do sul-coreano Heung-Min Son nos acréscimos do segundo tempo - Lamela havia aberto o placar para os visitantes e Ighalo empatado -, venceu por 2 a 1 e subiu para o terceiro lugar da competição.

Com 35 pontos, o Tottenham empatou com o Manchester City, que fica em quarto pelos critérios de desempate e joga só nesta terça-feira contra o surpreendente líder Leicester City, com 38, fora de casa. Na segunda posição está o Arsenal, com 36, que joga ainda nesta segunda contra o Bournemouth, em Londres. Já o Watford, também com boa campanha, tem 29 pontos na sétima colocação.

Quem perdeu a chance de encostar no grupo dos quatro classificados à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa foi o Crystal Palace. Em casa, o time de Londres apenas empatou sem gols com o Swansea City - o 17.º colocado, com 19 pontos - e permaneceu em quinto lugar com 31 pontos. Pode até ser ultrapassado pelo Manchester United, que tem 29 e joga ainda nesta segunda-feira o clássico contra o Chelsea, em Manchester.

Em um jogo emocionante e cheio de gols - o último de pênalti, convertido pelo centroavante Arnautovic, nos acréscimos -, o Stoke City surpreendeu e derrotou o Everton por 4 a 3, em Liverpool. Com o resultado positivo, subiu para 29 pontos, em oitavo lugar. O rival fica em 10.º, com 26, e só tem o que comemorar o fato de o atacante belga Lukaku ter virado artilheiro do Campeonato Inglês com 15 gols.

Em outros jogos desta segunda-feira, o Norwich derrotou em casa o lanterna Aston Villa por 2 a 0 e o West Bromwich bateu o Newcastle por 1 a 0 como mandante.