Tottenham confirma contratação de meia Willian, revelado pelo Corinthians

SÃO PAULO - O meia Willian, revelado pelo Corinthians, foi negociado com o Tottenham, da Inglaterra, nesta terça-feira. O clube inglês vai desembolar 35 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) para levar o jogador, vinculado ao Anzhi, da Rússia. O valor, referente à multa rescisória, é o mesmo pago pelos russos ao Shakhtar Donetsk pelo jogador no início do ano.

O jogador de 25 anos assina contrato por quatro anos e jogará ao lado do também ex-corintiano Paulinho. O clube paulista deverá receber uma porcentagem do valor da venda por ser o clube formador do atleta.

A contratação de Willian deve facilitar a saída de Gareth Bale, que é desejado pelo Real Madrid.