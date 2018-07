Tottenham confirma lesão de Kane, mas evita estipular prazo de recuperação

O técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, confirmou nesta terça-feira que Harry Kane sofreu lesões no ligamento do tornozelo direito no último fim de semana, durante partida do Campeonato Inglês. Ele, porém, se recusou a apresentar uma previsão sobre o período que o jogador precisará ficar afastado dos gramados por causa da contusão.

Kane se contundiu no último domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Sunderland, quando também marcou o único gol da partida. "Existem diferentes rumores, não podemos adivinhar se é oito semanas, dez, quatro, uma..", afirmou o treinador do Tottenham.

O atacante torceu o tornozelo em uma dividida com Papy Djilobodji no final do jogo em que marcou o seu único gol aos 14 minutos da etapa final. Por isso, aos 42, precisou ser substituído e agora vai ausente do time por tempo indeterminado.

A especulação na imprensa inglesa, porém, é de que Kane vai desfalcar o Tottenham por um período de dois meses. O atacante terminou a temporada passada como artilheiro do Campeonato Inglês, com 25 gols marcados.

O clube está em terceiro lugar no Campeonato Inglês e seu próximo compromisso no torneio será no sábado, quando o time vai encarar o Middlesbrough, fora de casa. Na sequência, no dia 27, terá mais um compromisso pela Liga dos Campeões, diante do CSKA Moscou. Nesta quarta-feira, o time receberá o Gillingham pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.