Tottenham confirma lesão e goleiro Lloris ficará fora por quatro semanas

O Tottenham terá um importante desfalque em pleno início de temporada do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, o clube informou que o goleiro e capitão Hugo Lloris, titular da seleção francesa no vice-campeonato da Eurocopa-2016, sofreu uma lesão muscular e está fora por aproximadamente quatro semanas.

A contusão ocorreu no empate por 1 a 1 com o Everton, sábado, na estreia do Campeonato Inglês. Lloris precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por Michel Vorm. E, após a realização de um exame mais detalhado, constatou-se a gravidade do problema.

"Nossa equipe médica continuará a monitorar seu progresso (de Lloris) durante a recuperação e determinará quando ele estará realmente pronto para voltar aos treinos", informou o Tottenham nesta terça-feira.

Substituto de Lloris nos próximos jogos, Michel Vorm garantiu que está pronto para minimizar a ausência de um dos principais astros da equipe inglesa. "Trabalho duro todo dia apenas para estar pronto. É assim que sou: um profissional", comentou o goleiro de 32 anos. "Tenho experiência e não serei atrapalhado pela pressão."