Tottenham contrata Lo Celso e promessa do Fulham, mas não consegue Dybala

Depois de passar mais de um ano sem contratar jogadores e ainda chegar à final da Liga dos Campeões, o Tottenham foi o clube mais ativo no último dia da janela de transferências do Campeonato Inglês. Não contente em atingir o seu valor recorde pago por um jogador no mês passado, o time londrino também se reforçou nesta quinta-feira o ala-esquerdo Ryan Sessegnon e o meio-campista argentino Giovani lo Celso.

O clube inglês encerrou 18 meses de inatividade no mercado de transferências em julho, quando contratou o meio-campista francês Tanguy Ndombele pelo valor recorde de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 263 milhões).

Nesta quinta-feira, então, o Tottenham pagou 25 milhões de libras (R$ 119 milhões) por Sessegnon, de 19 anos, com experiência pela seleção sub-21 da Inglaterra. Ele estava no Fulham e assinou um contrato válido por seis temporadas.

Já Lo Celso foi contratado pelo Tottenham por empréstimo de um ano junto ao Betis e com a opção de adquiri-lo ao fim desse período. O jogador, de 23 anos, já disputou 19 partidas pela seleção da Inglaterra.

Apesar dessas contratações, o Tottenham não terminou o dia completamente satisfeito, pois buscava se reforçar com Paulo Dybala, mas a Juventus optou por não negociar o atacante argentino.

O Tottenham perdeu por 2 a 0 pelo Liverpool na final da Liga dos Campeões em junho. E terminou na quarta posição no Campeonato Inglês na última temporada, 27 pontos atrás do Manchester City, que levou a taça.