Tottenham contrata zagueiro argentino do Sevilla

No Tottenham, Fazio passará a disputar por um lugar na zaga que já conta com Jan Vertonghen, Younes Kaboul, Eric Dier e Vlad Chiriches como opções para o setor. Com 27 anos de idade, ele tem a experiência de quem disputou 194 partidas pelo Sevilla e vestiu por duas vezes a camisa da seleção principal da argentina.

Já pela seleção de base, Fazio foi campeão do Mundial Sub-20 em 2007 e medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Pequim, no qual a Argentina eliminou o Brasil, em 2008.

O Tottenham, que conta com os brasileiros Paulinho e Sandro em seu elenco, venceu as duas primeiras partidas que disputou neste início de Campeonato Inglês sob o comando do técnico argentino Mauricio Pochettino. A equipe bateu o West Ham por 1 a 0 e goleou o Queen''s Park Rangers por 4 a 0. Assim, hoje ocupa a liderança da competição por ter melhor saldo de gols do que Chelsea, Manchester City e Swansea, que também somam seis pontos ganhos em duas partidas disputadas.