Liverpool abre 2 a 0, mas cede empate no fim para o Sunderland

Na cidade de Liverpool, a equipe da casa vacilou diante do Sunderland, que começou a rodada na penúltima colocação da tabela do Campeonato Inglês. Sem o comando de Jurgen Klopp, afastado da partida de última hora por suspeita de apendicite, o tradicional time inglês abriu 2 a 0 no começo do segundo tempo.

Roberto Firmino, de cabeça, e Adam Lallana balançaram as redes, aos 14 e aos 25 minutos, respectivamente. Mas os anfitriões recuaram e deram espaço ao adversário, que não desperdiçou suas chances. Adam Johnson descontou aos 38 e Jermain Defoe buscou o empate aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o tropeço, o Liverpool tem agora 35 pontos e segue na parte intermediária da tabela, longe da briga pela ponta. O Sunderland chegou aos 20 pontos e segue na penúltima colocação.

O Tottenham fez a lição de casa neste sábado e aproveitou o vacilo do Manchester City para alcançar a vice-liderança do Campeonato Inglês. No White Hart Lane, o time da casa derrotou o Watford por 1 a 0, placar que causou a troca de posições com o City. Também em casa, o Liverpool vacilou ao ceder o empate ao Sunderland após abrir 2 a 0.

Em Londres, o Tottenham alcançou sua 13ª vitória ao superar o Watford com gol do zagueiro Kieran Trippier, aos 19 minutos do segundo tempo. A equipe chegou aos 48 pontos, deixando o City em terceiro lugar por apenas um ponto. Mais cedo o time de Manchester foi derrotado pelo líder Leicester por 3 a 1, em casa. O terceiro colocado também poderá ser superado pelo Arsenal, que tem 45, no domingo.

Ainda neste sábado, o lanterna Aston Villa venceu o Norwich City por 2 a 0, em casa, mas segue no fim da tabela, agora com 16 pontos. O Everton derrotou o Stoke por 3 a 0, enquanto o Newcastle bateu o West Bromwich por 1 a 0. Swansea City e Crystal Palace empataram por 1 a 1.