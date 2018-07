Tottenham deve começar a construção de novo estádio para 58 mil torcedores

Os Spurs, que jogam em White Hart Lane desde 1899, devem estrear a nova casa em 2017.

"Este é um passo muito importante", afirmou o clube em seu website (www.tottenhamhotspur.com) neste sábado, acrescentando que eles haviam também "aprimorado um desenho detalhado do novo estádio" para desenvolver completamente o potencial do clube no futuro.

O Tottenham Hotspur já prepara o terreno próximo ao White Hart Lane há dois anos, e com a aprovação dos estágios finais de seus planos pelo governo, o trabalho de construção já pode começar.

O secretário de Comunidades do Governo, Eric Pickles, disse à BBC que "a construção do estádio é apoiada pelo plano de desenvolvimento local da área e recebeu grande aceitação regional".

O recorde de público de White Hart Lane é de 1938 com 75.038 torcedores, mas a capacidade agora é de 36.230.

O clube tem uma lista de espera de ingressos para a temporada de mais de 20 mil torcedores. A mudança para um novo estádio irá ampliar a receita consideravelmente e consequentemente permitirá que os Spurs tenham mais poder competitivo nos campeonatos nacionais e europeus.

(Reportagem de Mike Collett)