Tottenham deve ficar sem lesionado Parker até o Natal O meia Scott Parker deve ficar afastado do Tottenham até depois do Natal por causa de ume lesão sofrida no tendão de Aquiles direito durante a Eurocopa. Após a cirurgia, realizado em agosto, se previa que o jogador, de 31 anos, deveria voltar aos gramados em setembro, o que não aconteceu. Agora, a previsão de afastamento é ainda maior.