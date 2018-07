Tottenham diz que West Ham deverá assumir estádio

A proposta do Tottenham com a AEG, empresa norte-americana esportiva e de entretenimento, envolve a remoção da pista de atletismo do estádio. A expectativa é de que o resultado da disputa seja anunciado pela Empresa para o Legado do Parque Olímpico (OPLC, na sigla em inglês) até o final deste ano.

"A proposta do West Ham deixa a pista de atletismo no lugar e se ela se destacar economicamente, tenho certeza que a OPLC vai escolher ele. Se não, o Tottenham tem uma alternativa com um legado de atletismo em outro lugar", disse Mills, que também é vice-presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de 2012.

"Nós prometemos em nossa tentativa deixar um legado de atletismo. O presidente do COI já deixou claro que é mais importante não deixar um elefante branco em Londres do que se esse legado está no estádio ou em outro lugar, em Londres. O trabalho da OPLC é garantir que há um legado e assegurar não há elefantes brancos".

Mas o Tottenham ainda procura a construção de um novo estádio no mesmo terreno do atual. "Mesmo se nós formos a proposta preferida precisamos ver o que o negócio é, que a economia é como e só então fazer uma boa avaliação sobre qual opção faz mais sentido", disse.